Mann droht sich in Amtsgericht selbst anzuzünden

Ein Mann hat am Freitag in Heilbronn damit gedroht, sich selbst anzuzünden. Der 31 Jahre alte Mann betrat das Heilbronner Amtsgericht mit einem Kanister, mit zunächst unbekannter Flüssigkeit. Auch ein Feuerzeug hatte er dabei. An der Pforte sprach er die Drohung aus, wie eine Polizeisprecherin sagte.