1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Mann greift sich offenbar in einem Zug in den Schritt und blinzelt dabei einer 15-Jährigen zu. Als sie sich Hilfe sucht, droht er ihr wohl mit der Faust.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagabend in einem Zug zwischen Lauffen am Neckar und Heilbronn ein 15-jähriges Mädchen belästigt und bedroht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann laut der Polizei gegen 18:30 Uhr während der Zugfahrt in seinen Schritt gegriffen und dabei der Jugendlichen zugeblinzelt haben.