Heilbronn: Jugendlicher rast auf Polizeiauto zu – versuchter Mord?

Ein Jugendlicher stiehlt ein Auto. Polizeibeamte versuchen, ihn in Heilbronn zu stoppen – doch er bremst nicht. Nun hat ihn die Staatsanwaltschaft angeklagt.
Weil ein damals Jugendlicher in Heilbronn auf einen Streifenwagen und Polizeibeamten zugerast sein soll, hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Eigenen Angaben zufolge wirft sie dem Angeschuldigten unter anderem noch Diebstahl, Gefährdung des Straßenverkehrs und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vor. Der inzwischen 18-jährige Syrer war vor rund einem Jahr in Großbritannien festgenommen und nach Deutschland überstellt worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.