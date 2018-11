Heilbronn Gaststätte geht in Flammen auf – ein Verletzter

Von red/dpa 18. November 2018 - 15:19 Uhr

Bei einem Brand in einer Gaststätte in Heilbronn ist ein Mann verletzt worden. Das Lokal wurde völlig zerstört, es enstand ein hoher Sachschaden.





Heilbronn - Bei einem großen Brand in einer Gaststätte in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn ist ein Mann leicht verletzt worden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar; es entstand ein Schaden von 500 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Bewohner seien auch in städtischen Unterkünften in Sicherheit gebracht worden.

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in der Gaststätte ausgebrochen. Die Ursache war unklar. Das Lokal war nach dem Vollbrand völlig zerstört. Die darüber liegenden Wohnungen im ersten und zweiten Stock sowie im Dachgeschoss wiesen ebenfalls Brandspuren auf.