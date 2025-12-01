Heilbronn: Fahrer schlägt Beifahrerin und erfasst Jugendliche mit Auto

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zuerst Streit, dann schlägt der Fahrer zu. Und zwei unbeteiligte Jugendliche am Straßenrand werden verletzt. Es scheint nicht der erste Unfall des Fahrers an diesem Tag gewesen zu sein.











Ein Autofahrer hat seiner Beifahrerin im Streit während der Fahrt in Heilbronn ins Gesicht geschlagen und zwei Jugendliche am Straßenrand mit dem Wagen erfasst. Eine 17-Jährige wurde schwer, ein 14-Jähriger leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab, erfasste die Jugendlichen und krachte in die Böschung. Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt.