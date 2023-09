1 Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: dpa/Julian Buchner

Am Montag ist in einem Heilbronner Seniorenheim ein Brand ausgebrochen, bei dem ein 75 Jahre alter Mann ums Leben kam und zwei weitere Senioren verletzt wurden.











Link kopiert



Nach einem Feuer in einem Seniorenheim in der Nähe des Heilbronner Hauptbahnhofes ist ein 75-jähriger Bewohner gestorben. Der Mann war am Montagnachmittag per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei Heilbronn mitteilte. Er starb demnach am Abend an seinen schweren Rauch- und Brandverletzungen.