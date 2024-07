Heilbronn: Brotdieb würgt Polizisten - Untersuchungshaft

1 Ein Brotdieb hat einen Polizisten gewürgt. Foto: Robert Michael/dpa

Ein Wohnsitzloser stiehlt ein Brot und eine Cola - danach wehrt er sich so sehr gegen die Polizisten, dass mehrere verletzt werden. Jetzt sitzt er in Haft.











Nach einem mutmaßlichen Lebensmitteldiebstahl in einem Heilbronner Supermarkt soll ein Mann auf dem Polizeirevier mehrere Beamte verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, kam der 31-jährige Wohnsitzlose wegen Verdachts eines Diebstahls mit Waffen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft.