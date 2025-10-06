Heilbronn: Bande soll Autoräder im Millionenwert gestohlen haben

Aus dem Lager eines Automobilzulieferers in Heilbronn verschwinden Autoräder. Ermittelt wird gegen vier Personen. Ihre Beutezeuge seien ihnen leicht gefallen, vermutet die Polizei.
Über Monate hinweg soll eine mutmaßliche Bande hochwertige Kompletträder im Wert von insgesamt rund 1,6 Millionen Euro aus einem Heilbronner Unternehmen gestohlen und zum Teil weiter verkauft haben. Nach Angaben der Kriminalpolizei ließen die drei Männer und ihre Komplizin ihre Beute zwischen Mitte März und Ende August bei insgesamt 13 Diebstählen aus dem Lager eines Heilbronner Automobilzulieferers mitgehen.