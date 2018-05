Heilbronn Auto fängt nach illegaler Fahrt Feuer – ein Schwerverletzter

Von red/ dpa/ lsw 07. Mai 2018 - 07:01 Uhr

Ein Mann fährt am Montagmorgen in Heilbronn zu schnell, ohne Zulassung und Führerschein in einen anderen Wagen. Das Auto fängt Feuer.





4 Bilder ansehen

Heilbronn - Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß in Heilbronn schwer verletzt worden, sein Wagen ging in Flammen auf.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagmorgen nach ersten Erkenntnissen zu schnell mit einem Auto ohne Zulassung unterwegs und hatte obendrein keine gültige Fahrerlaubnis. An der Einfahrt zu einem Grundstück krachte sein Wagen gegen das Auto eines 35-Jährigen.

Durch den Aufprall fing der Wagen des 36-Jährigen Feuer. Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle und den Verletzten in eine Klinik. Der zweite Autofahrer blieb laut Polizei unversehrt, muss sich wohl aber wegen Alkohols am Steuer verantworten.