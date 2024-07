Vier Erzieherinnen laufen mit acht Kindern durch einen Durchgang in Heilbronn. Plötzlich verspüren alle einen Hustenreiz, ein brennendes Gefühl in Rachen und Augen und Übelkeit.

Acht Kinder und vier Erzieherinnen sind in Heilbronn durch Reizgas verletzt worden. Sie verspürten Übelkeit, Hustenreiz und ein brennendes Gefühl in Rachen und Augen, wie die Polizei mitteilte. Alle wurden angewiesen, zum Arzt zu gehen.

Verantwortlich für den Reizgaseinsatz am Dienstag sollen zwei Jugendliche gewesen sein. Sie hielten sich wohl am Ausgang des Durchgangs auf. Zeugen gaben an, die beiden hätten immer gelacht, wenn jemand hustend hinauskam. Die Polizei konnte die Jugendlichen nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen laufen.