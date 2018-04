Heilbronn 39-Jähriger vor Familie niedergeschlagen

Von red/dpa 10. April 2018 - 16:46 Uhr

In Heilbronn ist ein Familienvater verprügelt worden. Foto: dpa

Zwei Unbekannte schlagen einen Familienvater mit Schlagstöcken vor den Augen der Angehörigen nieder -und flüchteten anschließend.

Heilbronn - Ein 39-Jähriger Mann ist am Sonntagabend an seinem Auto in Heilbronn von zwei Unbekannten niedergeschlagen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der türkischstämmige Mann mit seiner Frau und seinen drei Kindern auf dem Weg in das K3, ein Einkaufscenter in Heilbronn, an einem Fast Food-Restaurant vorbeigelaufen, vor dem zwei kurdischstämmige Männer saßen.

Die Tochter des 39-Jährigen sprach ihren Vater auf den türkisch-kurdischen Konflikt an, woraufhin einer der Männer aggressiv reagierte. Aufgrund dessen beeilte sich die Familie zu ihrem Wagen. Als die Frau und die Kinder im Auto saßen, schlugen die beiden Unbekannten den Familienvater mit Schlagstöcken vor den Augen der Angehörigen nieder und flüchteten anschließend.

Der 39-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, die Polizei sucht nach den unbekannten Tätern.