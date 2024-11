Heilbronn: 17-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

1 Polizisten war der Tatverdächtige Anfang Oktober zunächst wegen seiner Fahrweise aufgefallen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein 17-Jähriger soll sich in einem gestohlenen Auto eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben. Später wird er wegen versuchten Mordes angeklagt. Was laut Staatsanwaltschaft dafür spricht.











Die Polizei in Großbritannien hat einen 17-Jährigen festgenommen, der sich in Heilbronn mit einem gestohlenen Auto eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben soll. Die Auslieferung sei in die Wege geleitet worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Nachmittag. Durch die Staatsanwaltschaft wurde Ende Oktober ein Haftbefehl wegen Diebstahls sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und versuchten Mordes gegen den 17-Jährigen beantragt.