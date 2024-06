1 Schotter hatte wohl zu dem Sturz des Mannes geführt. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Ein 78-Jähriger fuhr am Samstag mit seinem Pedelec den Heilbadweg herab, als seine Bremse wohl aufgrund von Splitt plötzlich blockierte. Der Senior stürzte schwer.











Ein 78-Jähriger ist am Samstagmittag in Ludwigsburg mit dem Pedelec verunglückt und am Sonntagmorgen im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei nun am Montag mitteilt. Der Unfall hatte sich ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ereignet: Nach aktuellem Kenntnisstand war der 78-Jährige gegen 12.45 Uhr mit seinem Pedelec den abschüssigen Heilbadweg in Richtung Uferstraße gefahren, als sein Hinterrad beim Bremsen – wohl aufgrund einiger Splittsteine – blockierte. Der Radler stürzte daraufhin schwer und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu.