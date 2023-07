Heilbad Hoheneck in Ludwigsburg

1 Das Heilbad in Hoheneck bleibt für ein halbes Jahr geschlossen. Foto: Archiv (SWLB)

Die zeitweise Schließung des Heilbads in Ludwigsburg entfacht eine hitzige Debatte. Die Barockstadt hat ein ganzes Bündel an Maßnahmen geschnürt. So werden beispielsweise auch Ampeln abgeschaltet.









Auch wenn der Ludwigsburger Gemeinderat in der Sache eigentlich nur die Entscheidung, die im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) bereits gefällt worden war, bestätigen sollte, die Schließung des Heilbads in Hoheneck, ging nicht ohne deutliche Kritik vonstatten. Am Ende fand sich aber eine Mehrheit für die Schließung ab Oktober.