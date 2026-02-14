Heiko und Roman Lochmann: Wir haben keine Angst vor Verletzlichkeit

Die einstigen YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann haben sich als HE/RO neu erfunden, jetzt sitzen sie bei "The Voice Kids" auf dem Doppelstuhl. "Wir machen uns nicht mehr verrückt wegen irgendwelcher Vorurteile", erzählen sie im Interview.
Als "Die Lochis" wurden Heiko und Roman Lochmann (26) einst zu YouTube-Stars, heute stehen die Zwillinge als HE/RO auf der Bühne und liefern modernen Pop-Rock mit ehrlichen deutschen Texten. Ab dem 14. Februar (20:15 Uhr in Sat.1) nehmen die beiden bei "The Voice Kids" auf dem legendären Doppelstuhl Platz. Mit dabei sind außerdem Leony, Michael Patrick Kelly und Álvaro Soler.