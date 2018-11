Heiko Maas und sein Hipster-Outfit „Styledemokratische Partei Deutschland“

Von red 05. November 2018 - 11:23 Uhr

Locker und lässig – so zeigte sich Außenminister Heiko Maas am Sonntagabend vor den Kameras einer Pressekonferenz in Berlin. Moderator Jan Böhmermann, Influencerin Sophie Passmann und viele Twitter-User machten sich darüber lustig.





5 Bilder ansehen

Stuttgart/Berlin - Heiko Maas (SPD) trat am Sonntagabend vor die Kameras – und das Internet macht sich über sein Outfit lustig. Beim Klausurtreffen der SPD wurde am Wochenende im Willy-Brandt-Haus in Berlin über die Lage der Partei nach den massiven Stimmenverlusten bei den letzten Landtagswahlen beraten. Dazu traten mehrere Sozialdemokraten vor die Presse, auch Heiko Maas. Weiße Sneaker, lockere Lederjacke, Schal und weißes Shirt – fertig war die Kleiderauswahl des Außenministers. Ungewöhnlich leger gekleidet zeigte sich der Sozialdemokrat und landete damit in den Twittertrends am Sonntag.

Internet-Phänomen und Influencerin Sophie Passmann sorgte unter anderem dafür, dass so viele Menschen über den Aufzug von Maas online diskutierten. Sie ließ eine Arie über das Outfit ab, immer mit einem lockeren Spruch dazu. Mit diesem Kommentar fing sie an:

Und dann ging es im Minutentakt so weiter:

Der neue beste virtuelle Freund von Sophie Passmann ist kein geringerer als Jan Böhmermann – auch er stieg auf die Style-Diskussion auf Twitter ein:

Auch weniger bekannte Twitter-User zeigten sich etwas irritiert vom neuen legeren Look des Außenministers:

Und was sagt Heiko Maas zur Diskussion um seine Kleidung? Er antwortete Sophie Passmann keck mit folgendem Tweet – nachdem sie seinen Auftritt mit „Styledemokratische Partei Deutschland“ kommentiert hatte: