Heikle Situation in Winnenden

1 Die Jugendlichen sahen sich echten Dienstwaffen gegenüber. Foto: dpa/Oliver Berg

Zwei Jugendliche mit Spielzeugpistolen haben am Montagabend im Rems-Murr-Kreis einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Dunkelheit kam es zu einer gefährlichen Konfrontation.

Winnenden - Zwei 15-Jährige mit Spielzeugpistolen haben am Montagabend in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) die Polizei auf den Plan gerufen – und sahen sich dabei mit echten Polizeiwaffen konfrontiert. Die beiden hatten sich gegen 18.45 Uhr auf einem Parkplatz beim Rems-Murr-Klinikum aufgehalten. Dort hatten sie mit den Spielzeugwaffen hantiert. Als mehrere Streifenwagen anrückten, flüchteten die Jugendlichen in ein Waldstück.

Die Jugendlichen warfen die Spielzeugwaffen weg

Dort kam es in der Dunkelheit und bei eingeschränkten Sichtverhältnissen zur Konfrontation: Als Polizisten die beiden stellten, richteten sie ihre Dienstwaffen auf die Jugendlichen. Diese hatten die Spielzeugpistolen auf der Flucht in einen Bach geworfen, wo sie wenig später entdeckt wurden.

Die 15-Jährigen wurden ihren Eltern übergeben. Jetzt ermittelt die Polizei, warum die beiden überhaupt in der Öffentlichkeit mit den Spielzeugwaffen hantiert hatten.