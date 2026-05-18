Heikle Ortsdurchfahrt: Es kracht und kracht – Steinheimer Marktstraße ist offizieller Unfallschwerpunkt

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) hat es auf der Ortsdurchfahrt einige Kollisionen gegeben. Die Ursache ist stets dieselbe. Nun greift das Landratsamt ein.
Es ist wahrlich kein Zuckerschlecken, sich durch die schmale Marktstraße in Steinheim zu manövrieren. Insbesondere breite Autos können sich im Begegnungsverkehr nur mit Ach und Krach aneinander vorbeischieben. Noch kniffliger wird es, wenn obendrein Fahrzeuge seitlich in einer der knapp bemessenen Parkbuchten abgestellt sind – und teilweise leicht in die Fahrbahn ragen. Angesichts dieser Gemengelage war es fast nur eine Frage der Zeit, bis die Zahl der Kollisionen aus dem Ruder läuft. Dieser Punkt ist nun tatsächlich erreicht.