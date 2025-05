Heidis fieser Nervenkitzel-Plan: Germanys Next Topmodel: Models von eigenen Familien reingelegt

Wiedersehenstränen bringen den Pool im Model-Penthouse zum Überlaufen: Heidi Klum (51) lässt Freunde und Angehörige ihrer Models nach Los Angeles einfliegen. Doch auf emotionale Momente mit ihren Familien folgt die Stunde des Nervenkitzels bei "GNTM" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben oder bei joyn). Nach einem extravaganten Fashion-Walk geht es um den Einzug in die nächste Runde. Ihre Entscheidung teilt Heidi dabei nicht den Models selbst, sondern deren Familien mit. Und die führen die Models gehörig an der Nase herum.

Auf Video-Botschaften folgen echte Umarmungen

Seit mehr als drei Monaten haben Heidis Kandidatinnen und Kandidaten ihre Liebsten nicht mehr gesehen. Eine lange Zeit, denkt sich auch Heidi, und lässt sie kurzerhand nach Los Angeles einschweben. Davon wissen die Models zunächst nichts. In emotionalen Video-Botschaften wenden sich Familien und Freunde an die zehn Verbliebenen. Aaliyah (22) fühlt sich vom Videogruß ihrer Familie "einfach nur erschlagen." Beim Kurz-Clip ihrer Mutter Milanka wischt sich Magdalena (21) die Tränen aus dem Gesicht: "Sie hat mir immer das Spiegelbild einer sehr starken Frau gezeigt." Aber sie ist auch "ein bisschen enttäuscht", dass ich ihre "Mama nicht in den Arm nehmen konnte". Das lässt sich ändern.

Denn nun bittet Heidi ihre Models ins Wohnzimmer der WG. Dort wartet eine ganz besondere Überraschung auf sie: ihre Angehörigen und Freunde - anfassbar und echt. Eliobs (29) Freund ist eigens aus Tokio eingeflogen. Danielas (20) Vater Danilo hat für sie sogar seine Flugangst überwunden und sich zwölf Stunden in den Flieger gesetzt. Auch Wahl-Einzelgänger Kevin (24) hat seiner Schwester Klaudia viel zu erzählen. Und Magdalena kann ihre Mutter Milanka endlich wieder in die Arme schließen. Nach den Wiedersehenstränen verbringen alle ein paar entspannte Tage in L.A.

Balance-Akt mit Riesenperücken

Auf das Sightseeing mit den Liebsten folgt die Rückkehr in den Model-Wettbewerb von "GNTM". Ein Fashion-Walk in den extravaganten Outfits des Schweizer Designers Yannik Zamboni (37) entscheidet dieses Mal übers Weiterkommen. Canel (26) weiß: "Solche Mode wie Yannik macht keiner." In der Tat: Zambonis Designs sind "egdy" und gleichen Kunstwerken, die sich durch wenig Stoff und überdimensionierte Perücken auszeichnen. Während sich die Konkurrenz auf die haarigen Garderoben freut, hadern Moritz (19) und Kevin mit ihrem Model-Schicksal. Beide sollen turmhohe Haarteile in grün und blond über den Catwalk schaukeln. "Es ist crazy, wie es immer Wege gibt, es nochmal böser zu machen", macht sich Moritz Luft. Pierre (22) geht die Sache, wie immer, positiv an: "Wenn ihn etwas interessiert, ist er auch sehr motiviert und übt", weiß seine Mutter Daniela. Wer schafft den Sprung in die nächste Runde?

"Ich bin ein bisschen verliebt"

Hinter den Catwalk-Kulissen herrscht Hochspannung. Stolz und nervös zugleich beobachten die Familienmitglieder und Freunde den Walk ihrer persönlichen Topmodels. "Ein super Gesicht, aber auch einen super Hintern", bescheinigt Heidi Pierre, der über den Runway stampft. Selbstbewusst läuft Aaliyah vor den Augen ihrer Schwester Sarah den Laufsteg hinunter, die schon wieder ein Tränchen vergießt.

Zum "Super-Fan" wird Designer Zamboni nach Canels Walk: "Ich bin ein bisschen verliebt." Von Magdalena hätten sich Heidi und Zamboni dagegen einen stärkeren Auftritt gewünscht. Für sie könnte es eng werden. Und auch Moritz und Kevin merkt man an, dass sie ihre Abneigung gegen ihre Outfits nicht ganz ablegen können.

"Heidi hat gesagt, wir sollen gut spielen"

"Es fällt mir echt schwer, jemanden rauszupicken und zu sagen: 'Für dich ist es jetzt leider vorbei'", so Heidi vor der Entscheidung. Deshalb entschließt sie sich zu einem Novum. Nicht die Models, sondern deren Begleiter erhalten von ihr das erlösende Foto als Symbol fürs Weiterkommen - oder die Botschaft, dass alles vorbei ist. "Dein Familienmitglied sagt dir dann, dass dein Traum geplatzt ist", ist Aaliyah entsetzt. Doch sie hat, wie die meisten Models, nichts zu befürchten. Am Ende stehen noch Eliobs Freund Myat und Magdalenas Mutter Milanka vor Heidi und zittern. Mit "schwitzigen Händen und Herzrasen" wartet Magdalena hinter den Kulissen. "Gut, dass die Mama heute da ist", merkt Yannik Zamboni vielsagend an. Auch Myats Herz klopft wie verrückt. Bringen beide ein Foto zu ihren Liebsten zurück? Schnitt.

Milanka und Myat kommen mit trauriger Miene und leeren Händen von Heidis Feedback zurück. Es scheint, als seien Eliob und Magdalena raus. Dann zieht Mutter Milanka unter ihrem T-Shirt ein Foto für ihre Tochter hervor. Auch Eliob ist weiter - keiner scheidet aus. "Mama, hör auf damit!", reagiert Magdalena sauer und erleichtert zugleich. "Heidi hat gesagt, wir sollen gut spielen", erklärt Milanka. "Da muss ich mit Heidi nochmal reden", so Magdalena. Das kann sie in der nächsten Folge machen, wenn die Top Ten in Richtung Zielgerade einbiegt.