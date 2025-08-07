HeidiFest in München: Singen Lucas Cordalis und Heidi Klum im Duett?

Treten Lucas Cordalis und Heidi Klum beim großen "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus gemeinsam auf? "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einen der großen Hits aus dem Hause Cordalis gemeinsam singen werden", verrät der Sänger im Interview.
"Ich bin sehr glücklich und stolz, von Heidi Klum zu ihrem großen Fest in München eingeladen worden zu sein", schwärmt Lucas Cordalis (58) im Interview mit spot on news. Der Sänger wird am 18. September beim sogenannten "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus auftreten - gemeinsam mit zahlreichen weiteren Stars wie Jürgen Drews, Ross Antony, Michelle oder Marianne und Michael.