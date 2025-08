HeidiFest im September: Michelle freut sich schon auf Heidi Klum

1 Michelle und ihr Verlobter Eric Philippi sind für das "HeidiFest" angekündigt. Foto: imago images/BOBO/Boris Korpak

In München feiert Heidi Klum am 18. September ihr ganz eigenes Oktoberfest - das "HeidiFest". Mit dabei werden auch Michelle und ihr Partner Eric Philippi sein. Die Sängerin freut sich bereits darauf. Was geplant ist, wird aber noch nicht verraten.











Ab dem kommenden Januar ist Schlagerstar Michelle (53) auf großer Abschiedstour. Schon zuvor lässt die Sängerin es aber krachen. In wenigen Monaten erscheint nicht nur eine neue Sonderedition ihres Erfolgsalbums "Flutlicht", zusammen mit ihrem Partner, dem Sänger Eric Philippi (28), kommt sie auch zu Heidi Klums (52) "HeidiFest", das am 18. September auf ProSieben und via Joyn zu sehen sein wird.