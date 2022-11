15 Zu ihrer diesjährigen Halloween-Party erschien Heidi Klum als Riesenwurm – an der Angel von Ehemann Tom Kaulitz. Foto: dpa/Evan Agostini

Ex-Supermodel Heidi Klum wird nicht umsonst „Queen auf Halloween“ genannt. Zu ihrer diesjährigen Party erschien sie in einem Wurm-Kostüm. Das hält das Netz von ihrer Verkleidung.















Link kopiert

„Happy Halloworm“! Ex-Topmodel Heidi Klum erschien in diesem Jahr als Riesenwurm zu ihrer eigenen Halloween-Party. Schon seit Jahren ist sie für ihre ausgefallenen Kostüme bekannt. Dank aufwendigem Body-Painting verwandelte sich die Mutter mehrerer Kinder schon zum Werwolf, Alien oder zur deutlich gealterten Version von ihr selbst. Auch in diesem Jahr war die 49-Jährige kaum wiederzuerkennen. An einer Angelschnur, gehalten von Ehemann Tom Kaulitz, festigte sie als Riesenwurm ihren Ruf als „Queen of Halloween“. Auch im Netz löste ihre Verkleidung viele Reaktionen aus.

Einige User zeigten sich von dem kreativen Kostüm begeistert.

Schnell machten auch zahlreiche Memes zu der Verkleidung die Runde.

Die meisten Tweets gab es jedoch zum TikTok-Trend „Would you still love me if i was a worm?“. Dabei geht es darum, seinen Partner zu fragen, ob er einen auch als Wurm lieben würde. „Heidi lässt alle wissen, dass er dich auch liebt, wenn du ein Wurm wärst“, kommentiert ein User.

Heidi Klum habe den Trend wortwörtlich genommen, amüsieren sich andere.

Sie solidarisiere sich mit jeden „Worm“-Girlfriend, kommentiert eine Nutzerin.

Es gibt auch die ironische Vorahnung, dass der Trend umgedreht werden könnte.

Manchen geht der Wirbel um Heidis Verkleidung auch gehörig auf die Nerven.

Die 49-jährige Klum provoziert gerne mit nackter Haut in der Öffentlichkeit – erst vergangenen Monat musste sie viel Kritik einstecken, als sie mit Tochter Leni Klum für die Dessousmarke Intimissimi posierte. Dass sich eine Frau wie Heidi Klum, deren Geschäftsgrundlage der Sex-Appeal bildet, für ein Wurm-Kostüm entschied, findet das US-Magazin The New Yorker „ehrlich gesagt, inspirierend.“