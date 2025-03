Heidi Klums Sohn: Henry Samuel posiert halbnackt auf Magazincover

Ende Januar lief er bei der Pariser Fashion Week über den Laufsteg, jetzt prangt Henry Samuel (19) auf seinem ersten Magazincover. Wie Schwester Leni Klum (20) tritt er in die Model-Fußstapfen seiner Mutter Heidi Klum (51).

Heidi Klum schwärmt: "Erfüllt mein Herz mit so viel Freude"

Und die ist stolz wie Oskar auf ihren ältesten Sohn. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie das Cover des "Hunger Magazine" und schrieb dazu: "So stolz auf dich, mein schöner Henry!" Das erste Cover sei ein "unglaublicher Meilenstein". Weiter schwärmte sie: "Zuzusehen, wie du zu dem wunderbaren jungen Mann geworden bist, der du heute bist, erfüllt mein Herz mit so viel Freude. Die Welt fängt gerade erst an zu sehen, was ich schon immer gewusst habe - du bist für Großes bestimmt!"

Lesen Sie auch

Rankin fotografierte auch schon Leni für sein Magazin

Ende Januar überraschte Henry Samuel, der aus Klums Ehe mit Sänger Seal (62) stammt, mit einem Auftritt auf der Pariser Fashion Week. Bei der Show der Luxusmarke Lena Erziak führte er gleich zwei Outfits vor. Nun wurde er von dem britischen Fotografen Rankin (58) für das "Hunger Magazine" in Szene gesetzt. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme trägt Henry Samuel einen dunklen Zweiteiler aus Hose und Sakko von Karl Lagerfeld. Das offene Sakko gibt den Blick frei auf den nackten, durchtrainierten Oberkörper.

Henry Samuel bekundete in seiner Story, es habe "so viel Spaß" gemacht, mit Rankin zu shooten. Der Brite ist ein enger Freund von Heidi Klum. Er hat sie schon häufig fotografiert, ist regelmäßig bei "Germany's next Topmodel" dabei und lichtete vor vier Jahren auch Leni Klum für ihr erstes "Hunger"-Cover ab.

Der 19-jährige Henry ist das älteste gemeinsame Kind von Heidi Klum und Seal. Die beiden waren von 2005 bis 2014 verheiratet und haben noch Sohn Johan (18) und Tochter Lou (15). Der Sänger adoptierte während der Ehe Leni, die aus Heidi Klums Beziehung mit Flavio Briatore (74) stammt.