Heidi Klums Model-Casting: GNTM ab Februar im Fernsehen - Männer-Castings zum Auftakt

1 Zum 21. Mal sucht Heidi Klum dieses Jahr nach Germany's Next Topmodel. (Archivbild) Foto: Chris Carlson/AP/dpa

Das Startdatum der neuen «Germany's Next Topmodel»-Staffel ist nun bekannt. Auch der erste Gast in der Sendung mit Heidi Klum steht fest.











Unterföhring - Der Starttermin für die 21. Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" ("GNTM") steht fest: Ab Mittwoch, 11. Februar, können Zuschauerinnen und Zuschauer wieder sehen, wie sich Nachwuchsmodels um einen Einzug in die Show von Heidi Klum bewerben. Das Datum gab der Sender ProSieben bekannt, der gemeinsam mit der Streamingplattform Joyn die Sendung ab 20.15 Uhr zeigt.