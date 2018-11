Heidi Klums auf Instagram So sexy präsentierte sich das Topmodel 2018

Von red 29. November 2018 - 17:36 Uhr

Heidi Klum zeigte sich 2018 häufig gemeinsam mit ihrem Freund Tom Kaulitz. Foto: AFP

Heidi Klum weiß sich zu inszenieren. Auch auf Instagram hat das deutsche Model in diesem Jahr wieder ihre Fans mit heißen Fotos und Einblicken in ihr Privat- und Liebesleben begeistert. Doch nicht für alle Fotos erntete das Topmodel Likes.

Stuttgart - Supermodel Heidi Klum hat auch 2018 wieder gezeigt, was sie hat. Ob nur in High Heels und Unterwäsche auf dem Bett oder beim Oben-Ohne-Sonnen auf der Luftmatratze – die 45-Jährige weiß sich heiß in Szene zu setzen.

Aber sexy kann Heidi Klum auch mit mehr Stoff: Bei der Emmy-Verleihung verzauberte sie zum Beispiel in einem rosa glitzernden Kleid. Übrigens: Im Frühjahr 2019 wird die Model-Mama in ihrer Show Germany’s Next Topmodel dem Nachwuchs wieder zeigen, wo es lang geht.

Sehen Sie im Video, wie sich Heidi Klum auf Instagram inszeniert.