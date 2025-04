Die Paparazzi in New York City dürften sich derzeit freuen: Denn Heidi Klum liefert ihnen in den verschiedensten Looks fast täglich neues Fotomaterial. Dabei wagt sie - wie man es von ihr kennt - auch sehr freizügige Stylings. So wie jetzt in einem sehr kurzen Minirock.

Heidi Klum (51) steht aktuell für die US-amerikanische Show "Project Runway" in New York City vor der Kamera. Sie selbst nutzt den Big Apple allerdings auch als Laufsteg.

Werbung für Strumpfhosen

Fast täglich spaziert das Model derzeit auf den Straßen New Yorks Fotografen vor die Linse. Dabei hat sie schon viele verschiedene Hingucker-Outfits geliefert. Besonders sexy präsentierte sie sich jetzt in einem schräg geschnittenen Minirock, zu dem sie eine dünne braune Strumpfhose kombinierte. Dazu trug sie einen engen Rollkragenpulli, eine dunkle Sonnenbrille, eine kleine Handtasche und offene Haare.

Auch auf ihrem Instagram-Account legte die vierfache Mutter schon einen Tag zuvor den Fokus auf ihre Beine. Beim Vertonen ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben) zeigte sie sich mit Kopfhörer, Brille, Zettel in der Hand - und einem hochgelegten Bein. Dadurch präsentierte sie ihre Strumpfhose auffällig und markierte passenderweise das italienische Strumpflabel Calzedonia.

Weitere Looks, mit denen Heidi Klum schon in New York auffiel: In Soho wurde sie einem schwarzen Leder-Outfit mit glänzenden Overknee-Boots abgelichtet. Ihr Lederkleid in Midilänge mit hohem Beinschlitz sorgte ebenfalls für sexy Einblicke. Ein ganz anderes Styling stellte sie einige Tage zuvor vor. Da spazierte sie in einem weit geschnittenen und altrosafarbenenen Rüschenkleid mit dickem Flauschmantel durch die Straßen.

Fashion, Familie und Date-Nights

Heidi Klum weilt bereits länger in New York, um "Project Runway" zu drehen. Von 2004 bis 2017 moderierte die gebürtige Rheinländerin die Erfolgsshow. 2025 kehrt sie zu der Castingshow, die unentdeckte Modedesigner kürt, zurück. Aber nicht nur beruflich ist sie der Stadt, in der sie einst ihre internationale Karriere startete und jährlich ihre Halloween-Partys feiert, verbunden. Sie soll dort ein Penthouse besitzen und ihre Freizeit mit ihren Liebsten genießen. So postete sie sich kürzlich mit ihrer Tochter Lou (15) und ihrer Mutter Erna. Auch etliche Kussbilder mit Ehemann Tom Kaulitz (35) hat sie schon aus der Metropole gepostet. Die beiden besuchten zudem eine Vorstellung von "Othello" am Broadway.