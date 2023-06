27 Sie hat stets die Haare schön, aber immer ein bisschen anders: Heidi Klum mag behutsame Stilveränderungen. Foto: Imago/Everett Collection/Zuma Wire

Von ihren „Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen erwartet sie Mut auch zu extremen Veränderungen – doch Heidi Klum selbst modifiziert ihren Look nur behutsam.









Sie wollte ein Auto und bekam einen Modelvertrag – so geht in der Kurzversion die Entdeckung von Heidi Klum. Als sie 1992 auf langen Beinen die Showtreppe von Thomas Gottschalks Late-Night-Show herunterging, war sie 18, wollte eigentlich Modeschneiderin werden und trug ihre aschblonden Haare toupiert, so wie es eben in war Anfang der 1990er Jahre.