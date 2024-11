Heidi Klum und Tom Kaulitz : So sehr litten sie in ihren E.T.-Kostümen

So sehr litten sie in ihren "E.T."-Kostümen

1 Tom Kaulitz (l.) und Heidi Klum mussten für ihr "E.T."-Kostüm Schmerzen in Kauf nehmen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Tom Kaulitz und Heidi Klum begeisterten in diesem Jahr als "E.T." an Halloween. Doch die Kostüme waren für das Paar eine echte Herausforderung. "Wir dachten echt, wir schaffen es körperlich nicht", verriet der Tokio-Hotel-Gitarrist jetzt in seinem Podcast.











Link kopiert



Tom und Bill Kaulitz (35) blicken in der neuesten Ausgabe ihres gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" auf Halloween zurück. Tom verkleidete sich auf der legendären Party seiner Ehefrau Heidi Klum (51) in New York bekanntermaßen als "E.T." - inklusive eines elektrisch steuerbaren XXL-Kopfs und riesigen Händen. Klum trug ein identisches Kostüm, das sich lediglich in einigen Accessoires unterschied. "Diese Kostüme sehen gar nicht so aus, aber die sind so dermaßen unbequem gewesen, wirklich", erzählte er seinem Bruder Bill.