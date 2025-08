Heidi Klum und Tom Kaulitz: Promi-Paar teilt romantische Bilder zum Hochzeitstag

Mit einem Kuss-Foto aus einem Infinity-Pool gratuliert Heidi Klum (52) ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) am 3. August via Instagram zum Hochzeitstag. "Heute 6 Jahre verheiratet. Ich liebe Dich mein Tom", schreibt die "GNTM"-Chefin zu dem Urlaubsfoto. Die Entertainerin und der Tokio-Hotel-Musiker gaben sich 2019 auf einer Jacht vor der italienischen Insel Capri das Jawort.

Im nächsten Post zeigt Heidi Klum ihren 12,5 Millionen Followern einen Clip, der auf der Hochzeitsfeier entstand - das Brautpaar wirbelt darin in seinen weißen Outfits fröhlich über die Tanzfläche.

Romantik, Rückblicke und Strandparty-Stimmung

Doch natürlich feiert Heidi Klum nicht nur romantisch, sondern auch ausgelassen. Und so zeigt sie in ihren Stories zum Jahrestag einen wilden Mix aus noch verpackten Geschenken, Champagnergläsern sowie innigen Küssen und Kuscheleinheiten. Außerdem teilt sie Rückblick-Fotos von ihrem großen Tag vor sechs Jahren, von den Brautkleid-Anproben sowie Clips und Fotos vom gestrigen Dinner am Strand, das offenbar in eine nächtliche Strandparty überging.

Ebenfalls anlässlich ihres Hochzeitstags in den Stories zu sehen, ist ein Ausschnitt aus der zweiten "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel, in dem beide über ihr erstes Kennenlernen berichten.

Im Mai vor sieben Jahren machten Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre Liebe auf dem roten Teppich in Cannes öffentlich. Für sie ist es die dritte Ehe. Mit Ex-Mann Seal (62) hat sie die Kinder Henry (19), Johan (18) und Lou (15). Zudem adoptierte Seal Klums Tochter Leni (21), die aus einer Beziehung mit Flavio Briatore (75) stammt.