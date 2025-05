Heidi Klum und Seal: Für ihre große Liebe gab es kein Happy End

Als sich Heidi Klum (51) und Seal (62) am 10. Mai 2005 in einer kleinen Strandzeremonie in Mexiko das Jawort gaben, hätte wohl niemand gedacht, dass diese große Liebe nur sieben Jahre später schon wieder vorbei sein würde. Denn von Beginn an galten das Model und der Sänger als absolutes Traumpaar der Promiszene. Sie schwärmte in Interviews in den höchsten Tönen von ihm, er schlüpfte liebevoll in die Rolle des Ersatzvaters für ihre Tochter Leni (21).

Als Klum den "Kiss From A Rose"-Star kennenlernte, war sie schwanger von ihrer Kurzzeit-Liaison Flavio Briatore (75). Für Seal offenbar kein Problem. Er zog Leni wie seine Tochter auf, adoptierte sie 2009. Rund ein Jahr nach ihrer Geburt erfolgte die Hochzeit. Dann ging es Schlag auf Schlag mit der Familienplanung: Seal und Heidi Klum begrüßten im September 2005 Sohn Henry (19), im November 2006 Sohn Johan (18) und im Oktober 2009 noch Tochter Lou (15).

Lesen Sie auch

Privat und beruflich schienen sie an einem Strang zu ziehen

Das Model und der Sänger präsentierten sich als glückliches Paar - Klum schwärmte gerne von seinem "Paket" - sowie als starke Familie. Unvergessen sind die vielen Paparazzi-Bilder, die am Spielfeldrand entstanden: Die stolzen Eltern verfolgten in Campingstühlen die Fußballspiele ihrer Kinder.

Heidis Leidenschaft für Verkleidungen unterstützte er, begleitete sie zu ihren Halloween-Partys und warf im Drachenkostüm Süßigkeiten vom Karnevalwagen in Bergisch-Gladbach. Den Hochzeitstag zelebrierten die Stars jährlich mit Motto-Partys. "Es ist so besonders für uns, etwas, das wir lieben und an das sich unsere Kinder gewöhnt haben", sagte Klum einmal in einem Interview über diese Tradition.

Auch beruflich lagen die beiden auf einer Linie. Als sie 2005 nur wenige Wochen nach Henrys Geburt schon wieder über den "Victoria's Secret"-Laufsteg schwebte, sang er dazu. Bei der Show 2007 trällerten sie dann gemeinsam das Duett "Wedding Day".

Erst später offenbarten sie Unstimmigkeiten

Alles schien perfekt - bis das Paar am 22. Januar 2012 überraschend nur kurz nach einem Familienurlaub die Trennung verkündete. "Wir haben sieben sehr liebevolle, treue und glückliche Ehejahre genossen, haben uns aber nach langem Überlegen zur Trennung entschlossen", erklärten die beiden in einem gemeinsamen Statement gegenüber "People". "Wir hatten während unserer gesamten Beziehung den tiefsten Respekt voreinander und lieben uns weiterhin sehr, aber wir haben uns auseinandergelebt."

Über die Gründe wurde viel spekuliert, bis heute ist aber nicht bekannt, was genau zu dem Ehe-Aus führte. Dass die Nerven zumindest bei Seal danach blank lagen, zeigten seine Äußerungen gegenüber Paparazzi wenige Monate später. Auf innige Bilder von Heidi Klum mit ihrem Bodyguard Martin Kirsten angesprochen, reagierte er wütend: "Von ihm hätte ich nichts anderes erwartet. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass Heidi mehr Klasse gezeigt und gewartet hätte, bis wir getrennt sind, ehe sie mit einer Hilfskraft ins Bett steigt. Ich glaube, jetzt habt ihr alle die Antwort, auf die ihr die vergangenen sieben Monate gewartet habt."

In späteren Interviews gab er weitere Einblicke in die Ehe, die wohl doch nicht so perfekt war, wie sie nach außen wirkte. Gegenüber "Us Weekly" behauptete er etwa, er habe in Sachen Kindererziehung "nie Teamwork" mit seiner Ex-Frau gehabt. In einem Radio-Interview lästerte er über die jährlichen Hochzeitszeremonien: "Um ehrlich zu sein, war das die Idee meiner Ex-Frau. Mit der Zeit wandelte es sich zu einer Art Zirkus, der mir nicht besonders gefallen hat."

Die sonst so offene Heidi Klum gibt sich über ihre zweite gescheiterte Ehe (zuvor war sie fünf Jahre mit Starfriseur Ric Pipino verheiratet) ungewohnt bedeckt. "Die Leute müssen nicht wissen, wer was getan hat", sagte sie im März 2012 gegenüber "Elle". "Ich möchte weder positiv noch negativ über die Höhen und Tiefen sprechen, die wir hatten. Jedes Paar macht mal was durch." Insbesondere für ihre Kinder sei es jedoch nicht notwendig, "dass die Tiefen in Zeitschriften gedruckt" werden.

Ihr neues Leben nach der Trennung

Die "Germany's next Topmodel"-Gastgeberin blieb nach dem Ehe-Aus nicht lange allein. Auf die Beziehung mit Martin Kirsten folgten drei Jahre an der Seite von Kunsthändler Vito Schnabel (38). 2018 dann die Überraschung: Heidi Klum lernte Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (35) kennen und lieben. Die beiden heirateten 2019 - und Klum scheint nun endlich wirklich ihren Mr. Right gefunden zu haben. Bis heute zeigt sich das Paar sehr verliebt. "Wir haben die gleichen Wurzeln, die gleiche Erziehung, das gleiche Verständnis. Vielleicht ist er der erste Mann, der wirklich versteht, was ich sage", bekannte sie in der Talkshow von Ellen DeGeneres (67).

Seal hingegen hält sein Privatleben mehr aus der Öffentlichkeit heraus. 2021 sah man ihn erstmals gemeinsam turtelnd mit seiner früheren Assistentin Laura Strayer. Anfang 2024 besuchte er überraschend mit allen vier Kindern eine Filmpremiere in Los Angeles - auch in Interviews schwärmt er hin und wieder von seinen Sprösslingen.