Heidi Klum und Seal: Diese Mode-Tipps bekam Henry von seinen Eltern

Henry Samuel gibt Einblicke in seine modische Entwicklung und verrät, welche Rolle seine berühmten Eltern Heidi Klum und Seal dabei spielen.
Mode liegt bei ihm in der Familie: Henry Samuel (20), der älteste Sohn von Supermodel Heidi Klum (52) und Sänger Seal (62), zeigte Mitte November auf dem roten Teppich der GQ Men of the Year Awards in Los Angeles einmal mehr sein Stilbewusstsein. Der 20-Jährige präsentierte sich in einem braunen Nadelstreifenanzug, kombiniert mit einem schlichten weißen T-Shirt. Schwarze Lederschuhe, eine lange silberne Kette und eine getönte Brille rundeten seinen Look ab.