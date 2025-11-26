Heidi Klum und Seal: Diese Mode-Tipps bekam Henry von seinen Eltern

Henry Samuel gibt Einblicke in seine modische Entwicklung und verrät, welche Rolle seine berühmten Eltern Heidi Klum und Seal dabei spielen.

Mode liegt bei ihm in der Familie: Henry Samuel (20), der älteste Sohn von Supermodel Heidi Klum (52) und Sänger Seal (62), zeigte Mitte November auf dem roten Teppich der GQ Men of the Year Awards in Los Angeles einmal mehr sein Stilbewusstsein. Der 20-Jährige präsentierte sich in einem braunen Nadelstreifenanzug, kombiniert mit einem schlichten weißen T-Shirt. Schwarze Lederschuhe, eine lange silberne Kette und eine getönte Brille rundeten seinen Look ab.

Dem US-Magazin "People" gewährte das Nachwuchsmodel an diesem Abend Einblicke in seine modische Entwicklung. Demnach habe er als Teenager ständig mit verschiedenen Looks experimentiert, erklärte Henry. "Als ich aufwuchs, entwickelte sich mein Stil ständig weiter und ich suchte nach meinem eigenen Look und fand heraus, wie ich mich in verschiedenen Kleidungsstücken fühlte, aber das hat sich mit der Zeit gewandelt." Seine Eltern hätten ihn dabei stets ermutigt, seinen eigenen Weg zu finden. "Meine Eltern sagten mir immer: 'Was auch immer dir ein gutes Gefühl gibt, was auch immer dir Kraft gibt, was auch immer dich fühlen lässt, wie du dich fühlen möchtest.'"

Henry wurde auch nach seinen schönsten Erinnerungen an die Karrieren seiner Eltern gefragt. Bei seiner Mutter schwärmte er von ihren Auftritten auf dem "Victoria's Secret"-Laufsteg in den 90er-Jahren, wo sie an der Seite von berühmten Kolleginnen wie Adriana Lima (44) die legendären Engelsflügel trug.

Bei seinem Vater wählte Henry einen ganz besonderen Moment: "Auf jeden Fall, als er eine Hommage für Prince performte", erklärte Henry. Der Tribute-Auftritt für die 2016 verstorbene Musiklegende sei sein "Lieblingsmoment für meinen Vater".

Karriere nimmt Fahrt auf

Privat gingen Heidi Klum und Seal bereits 2012 getrennte Wege, nach knapp sieben Jahren Ehe. Neben Henry haben die beiden noch drei weitere Kinder: Leni (21), Johan (19) und Lou (16). Beruflich läuft es für den jungen Samuel derzeit bestens. Im Juli unterschrieb er einen Vertrag bei der renommierten Modelagentur Next Management.

Seitdem hat seine Karriere ordentlich an Tempo gewonnen. Aktuell arbeitet er mit dem Luxuslabel YSL zusammen, wie er verriet. Für die Marke stehe er vor der Kamera für Beauty-Produkte und Düfte. Weitere Projekte seien bereits in Planung, kündigte er vielsagend an.

Bereits im Januar 2025 hatte er sein Laufstegdebüt bei der Lena Erziak Haute Couture Show während der Pariser Fashion Week gegeben, im August folgte ein weiterer Auftritt in New York City für Ronnie Fieg. Zudem schaffte er es auf das Cover des "Hunger Magazine" und absolvierte ein Shooting für das "Tush"-Magazin.