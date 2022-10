15 Dreimal Heidi Klum – aber hätten Sie das deutsche Model so erkannt? Foto: Imago/ZUMA Press

Vermutlich liegt es an den rheinländischen Wurzeln: Heidi Klum liebt es, sich zu verkleiden. In unserer Bildergalerie zeigen wir die besten Kostüme der Halloween-Fanatikerin.















Heidi Klum kommt – wer wüsste es nicht – aus Bergisch Gladbach. Für eine Rheinländerin in der kalifornischen Diaspora ist Halloween das Nächstbeste zum Karneval von zu Hause. Vermutlich liegt es daran, dass die 49-Jährige es alljährlich zum traditionellen amerikanischen Gruselfest so richtig krachen lässt.

Ihre Halloweenpartys sind legendär, genauso wie Heidis Kostüme. Als was ging sie nicht schon alles? Die „Queen of Halloween“ war schon Alien, schlüpfte in die Rolle eines Werwolfs, ging als runzelige Oma, Jessica Rabbit und stellte sich auch schon mal fünf Klon-Klums an die Seite. Klum scheut keine Kosten, Mühen und Stunden in der Maske, um sich am Ende mit dem besten Kostüm zu brüsten. Und jedes Jahr versucht das Model, sich selbst noch einmal zu toppen.

In den vergangenen beiden Jahren musste die traditionelle Kostümparty des deutschen Models wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Man kann sich lebhaft vorstellen, welche Schmerzen es der „Queen of Scream“ bereitet haben muss, auf ihr Lieblingsfest zu verzichten. In diesem Jahr soll die Sause in New York aber wieder stattfinden.

Momentan arbeitet die 49-Jährige mit heißer Nadel an ihrem Kostüm. Als was sie an Halloween geht, ist streng geheim. Im Interview mit der US-Sendung „Entertainment Tonight“ verriet Heidi Klum dann auch nur, dass sie sich „sehr klaustrophobisch“ fühlen werde. Sie werde schwere Prothesen tragen. Klum scherzte, sie werde bei der Party wohl einen Rettungssanitäter vor Ort haben, falls sie wegen der schweren Verkleidung Hilfe brauche.

