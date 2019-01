Heidi Klum Turtel-Auftritt mit Tom Kaulitz bei den Golden Globes

Von (cam/spot) 07. Januar 2019 - 10:12 Uhr

Ein Kuss auf dem roten Teppich der Golden Globes 2019: Heidi Klum und Tom Kaulitz Foto: imago/UPI Photo

Schwer verliebt haben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globe Awards gezeigt. Auf dem roten Teppich wurde auch geknutscht.

Bei den Golden Globes ist Entertainerin Heidi Klum (45) seit Jahren Stammgast. 2019 hat sie für ihren Gang über den roten Teppich besondere Verstärkung mitgebracht. Und nicht nur das, sie hat auch heftig mit ihrem Partner, dem Musiker Tom Kaulitz (29), geturtelt. Sogar zu einem Kuss vor den Fotografen haben sich die beiden hinreißen lassen. Auch wenn das Management von Klum die Verlobung bisher nicht offiziell bestätigt hat, so verkündete sie selbst an Weihnachten mit einem Schwarz-Weiß-Foto via Instagram: "Ich habe Ja gesagt!" Auf dem Bild ist der gleiche Klunker zu sehen, der auch bei den Globes an ihrem Finger funkelte.

Kaulitz machte in seinem schwarzen Anzug samt passender Fliege eine gute Figur. Klum trug ein trägerloses, schwarzes Kleid von Designerin Monique Lhuillier (47), das durch ein Korsagen-Oberteil, ein tiefes Dekolleté sowie bunte Blumen-Applikationen bestach. Ihre Haare fielen ihr offen über die Schultern. Neben dem Klunker am Finger und dem anderen Schmuck von Lorraine Schwartz war ihr schönstes Accessoire aber sicherlich ihr strahlendes Lächeln.