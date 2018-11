Heidi Klum schon wieder oben ohne im Netz Heidis Busenblitzer, die vierundachtzigste

Von red/sdr 26. November 2018 - 10:27 Uhr

Heidi Klum – auf dem Foto fast schon züchtig hochgeschlossen für ihre Verhältnisse – inmitten der Kandidatinnen (die „Meeeedchen“) für die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“, die kommendes Frühjahr ausgestrahlt wird. Foto: Pro Sieben

Sie hat es wieder getan: Supermodel Heidi Klum zeigt sich auf Instagram oben ohne im Urlaub und spaltet damit die Gemüter. Midlifecrisis, Exhibitionismus oder einfach nur Lust an der Selbstdarstellung?

Stuttgart - Nackte Haut von Heidi Klum (45) gibt es im Internet derzeit häufig zu sehen. Die Moderatorin der Casting-Sendung „Germany’s next Topmodel“ hat offenbar einen Hang zum Exhibitionismus und zeigt sich ihren Followern immer mal wieder so wie Gott sie schuf – zumindest fast. Seit sie mit ihrem jüngeren Freund, dem Musiker Tom Kaulitz (29), zusammen ist, häufen sich solche Schnappschüsse, zumindest bekommt man den Eindruck.

Am Wochenende sorgte sie mit diesem Foto für Aufruhr im Netz:

Die Kommentare dazu schwanken zwischen Begeisterung und Abneigung. Ein User schreibt: „Junger Liebhaber, ständig provokante Fotos ... Bei Männern würde man von Midlife-Crisis sprechen. Momentan ist die Frau einfach nur peinlich.“ Jemand anderes findet hingegen: „Ich verstehe nicht wieso man sich über so was aufregen kann (...) Jeder hat das Recht zu leben und sich zu zeigen wie er möchte (...).“

Nippel-Blitzer auf aufblasbarem Schmetterling?

Heidi Klum ist zur Zeit im Urlaub mit ihren Kindern sowie ihrem Freund Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Auf dem Foto bedeckt Klum, die auf einem riesigen aufblasbaren Schmetterling im Pool treibt, mit dem rechten Arm zwar ihre Brüste, aber einige wollen auf dem Foto einen Nippel-Blitzer entdeckt haben. Ein User schreibt: „Ich wette, die Hälfte der Leute hier hat gezoomt“.

Heidi Klum schert sich offenbar nicht um die Meinung anderer und postet munter weiter:

Dass die 45-Jährige „immer noch“ eine perfekte Model-Figur hat, ist unverkennbar. Und das weiß sie offensichtlich sehr genau und präsentiert sich der Netzgemeinde in voller Schönheit. Dass sie damit Begehrlichkeiten und auch Neid weckt, kümmert sie vermutlich nicht. Im Zusammenhang mit ihrer Beziehung zu dem 16 Jahre jüngeren Tom Kaulitz haben die freizügigen Fotos für manche ein „Gschmäckle“. Nach dem Motto: „Seht her, ich kann immer noch mit der jüngeren Konkurrenz mithalten.“ Vielleicht wollte Heidi Klum aber auch bloß ihre Bademode-Kollektion „Heidi Klum Intimates“ bewerben. Man kennt ihre Intentionen nicht, aber es ist davon auszugehen, dass die Klum stets mit viel Kalkül ans Werk geht. Und die Lust an der Provokation kommt bei ihr vermutlich hinzu – wie das Foto vom 9. November, auf dem sie sich Milch aus einem Kuheuter in den Mund spritzt, zeigt:

Einmal abgesehen von allerlei provokanter Schnappschüsse, zeigt sich Heidi Klum glücklich in ihrer Patchwork-Konstellation. Ein sehr schönes Strandfoto zeugt davon:

Und der Zwillingsbruder ihres Liebsten, Bill Kaulitz, gehört offenbar ganz selbstverständlich zur Familie. Auf vielen Fotos präsentiert sich ein trautes Drei-Gestirn Klum-Kaulitz-Kaulitz, so wie auf diesem aktuellen: