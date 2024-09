Heidi Klum: Nach den Emmys macht sie auf Halloween neugierig

1 Hingucker mit Cut-outs: Heidi Klum strahlte bei den Partys von Disney und Netflix nach der Emmy-Verleihung am 15. September. Foto: imago/Cover-Images

Gerade noch tanzte Heidi Klum mit "America's Got Talent"-Kollegin Sofía Vergara durch die Nacht der 76. Emmy Awards, jetzt bereitet sie sich schon auf das nächste Großereignis vor: ihre legendäre Halloween-Party.











Mit ihrem raffiniert geschnittenen Kleid von Sophie Couture in der Emmy-Nacht sorgte Heidi Klum (51) für viel Aufmerksamkeit. Unbekannt ist hingegen noch, als was sie sich in diesem Jahr für ihre Halloween-Party am 31. Oktober verkleiden wird. Nun heizte sie die Spannung mit einem kurzen Videoclip weiter an.