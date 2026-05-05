Heidi Klum: Model verblüfft bei Met Gala als lebende Statue

Zahlreiche Stars haben sich bei der Met Gala zum Dresscode "Fashion Is Art" in aufwändigen Roben gezeigt. Heidi Klum sorgte dabei für einen besonderen Hingucker: Sie sah aus wie eine Statue.
Heidi Klum (52) hat sich bei der bekanntesten Mode-Party der Welt einmal mehr als leidenschaftliche Verkleidungskünstlerin bewiesen. Das Model, das sich bei seinen legendären Halloween-Partys oft bis zur Unkenntlichkeit kostümiert, kam auch zur Met Gala am Montagabend in New York in einem Look, bei dem man zweimal hinsehen musste, um sie zu erkennen. Klums Outfit zum diesjährigen Motto "Fashion Is Art" (Mode ist Kunst) war von einer Marmorstatue inspiriert.