Heidi Klum: Model hatte rund um die Uhr Security für ihre Kinder

Wegen ihrer Ehe zu dem britischen Sänger Seal hat die Familie von Heidi Klum viele Drohungen bekommen. Das Model spricht darüber, dass deshalb sogar einst für ihre Kinder rund um die Uhr Sicherheitsleute angestellt waren.
Heidi Klum (52) ist eines der international wohl bekanntesten Gesichter aus Deutschland. Dass ihre Kinder dadurch gewisse Vorteile besitzen, lässt sich wohl nicht abstreiten. Ihre älteste Tochter Leni (22), ihr Sohn Henry (20), ihr zweiter Sohn Johan (19) und die jüngste Tochter Lou (16) hatten aber in jüngeren Jahren auch mit Einschränkungen zu kämpfen, wie das Model in einem neuen Interview erzählt. Außerdem berichtet sie von rassistischen Anfeindungen gegen die Familie, da sie einst mit dem britischen Sänger Seal (63) verheiratet war.