Prinz William hat verkündet, dass seine "Earthshot"-Preise dieses Jahr in Brasilien vergeben werden. Zu den prominenten Unterstützern gehört erneut Heidi Klum.

Der "Earthshot"-Preis von Prinz William (42) wird in diesem Jahr in Brasilien verliehen. Das gab der Kensington-Palast bekannt. Die Zeremonie soll im November stattfinden und fällt damit auf den Monat, in dem das Land die UN-Klimakonferenz COP30 ausrichtet.

Die "Earthshot"-Preisverleihung sowie mehrtägige Veranstaltungen für die Nominierten, Investoren und Umweltaktivisten werden in Rio de Janeiro stattfinden. Der vom Prinzen ins Leben gerufene globale Umweltpreis ist mit 1 Million Pfund (etwa 1,2 Millionen Euro) dotiert. Die Auszeichnung wird an fünf Gewinner vergeben, die Lösungen für Umweltprobleme präsentieren.

Heidi Klum erneut an der Seite von Prinz William

Der "Earthshot"-Preis ist ein auf zehn Jahre ausgelegtes Projekt. Preisverleihungen gab es bereits in London, Boston, Singapur und Kapstadt. Prinz William erklärt in einem Statement laut "BBC": "Das Jahr 2025 markiert die Halbzeit des Earthshot-Jahrzehnts, und jedes Jahr haben wir die bemerkenswerte Kraft des menschlichen Einfallsreichtums bei der Bewältigung der dringendsten Herausforderungen unseres Planeten erlebt."

Es sei eine Ehre, so William weiter, die Menschen hervorzuheben, "die unsere Welt zu einem besseren Ort für uns und unsere Kinder machen". In einem Video, in dem die Pläne angekündigt werden, sind der britische Thronfolger und mehrere "Earthshot"-Unterstützer zu sehen, darunter Ex-Fußballstar David Beckham, die Schauspielerinnen Cate Blanchett und Hannah Waddingham oder der ehemalige brasilianische Fußballspieler Cafu.

Unter den Stars, die in dem Clip die Preisverleihung in Brasilien ankündigen, ist auch Heidi Klum. Schon vergangenes Jahr in Kapstadt gehörte sie bei der "Earthshot"-Zeremonie zu den Prominenten, die den glücklichen Gewinnern des Awards für nachhaltige Erfindungen die Preise übergaben.

Für die Award-Show in Rio kommen fünfzehn Projekte in die engere Wahl und haben die Chance, die Preise zu gewinnen. Die Jury hat laut "BBC" 232 Nominierungen von Projekten aus Südamerika erhalten - mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.