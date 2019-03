1 Heidi Klum in einem kaschierenden Kleid Foto: Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect

Unter Heidi Klums neuestem Post mehren sich die Nutzer, die ihr Bäuchlein nicht dem Essen zuschreiben. Und wie regiert die Entertainerin? Sie heizt die Gerüchte weiter an!

Entertainerin Heidi Klum (45) hat zwei neue Videoclips auf Instagram gepostet. Darin ist zu sehen, wie sie in einem hautengen, längsgestreiften Kleid in Schwarz-Weiß posiert und tanzt. Doch Fans und Follower achten auf etwas ganz anderes, denn vor allem bei den leicht seitlichen Posen ist ein kleines Bäuchlein zu erkennen.

Wo das bei der bekanntermaßen extrem fitten und disziplinierten Klum herkommt, bleibt allerdings offen. Trotzdem mehren sich erneut die Stimmen in der Kommentarspalte, die eine ganz bestimmte Vermutung haben und der "Germany's next Topmodel"-Chefin gratulieren: "Juhuuuuuu Sie ist schwanger. Glückwunsch", ist zu lesen oder "Da kommt Baby Klum" und "100% SCHWANGER".

Doch es gib auch andere Erklärungsversuche, woher das Bäuchlein kommen könnte: "Naja sie sieht schon rundlicher aus, aber das kommt auch eventuell vom Alter und nicht immer gleich ein Baby", schreibt eine Userin. "Als ob ihr in dem Alter alle einen super flachen Bauch habt....", pflichtet ihr eine andere bei. "So sehe ich übrigens als 3-fach Mama nach dem Mittagessen immer aus", witzelt eine Followerin. "Ist doch schnurz piep egal ob das ein Blähbauch ist oder nicht. Man hält sich einfach mit Gratulationen zurück, bis SIE sagt ob sie schwanger ist oder nicht!", schimpft eine weitere.

Das modische Spiel mit den Gerüchten

Bereits zu den iHeart Radio Music Awards in der vergangenen Woche erschien Klum in einem weitschwingenden und daher einen möglichen, wie auch immer entstandenen, Bauch gut kaschierenden Leo-Minikleidchen. Auch hier reagierten ihre Follower mit entsprechenden Kommentaren: "Nur mehr weite Klamotten seeehr verdächtig. Du strahlst und siehst sooo gesund wie schon lange nicht mehr aus.... Babyalarm denk ich", freute sich eine. "Umstandsmode kann so nice aussehen", scherzte eine andere.

Heidi Klum und der Musiker Tom Kaulitz (29, Tokio Hotel) haben sich an Weihnachten verlobt. Aus ihrer großen Liebe machen sie keinen Hehl, Kuschel- und Bett-Selfies auf Instagram inklusive...