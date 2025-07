Henry Samuel (19) und Kayla Betulius feiern ihren Jahrestag mit einem gemeinsamen Post auf ihren Instagram-Accounts - auf ihrem Profil ist es der erste Feed-Post überhaupt.

Zu einem Foto, das sie Arm in Arm mit ernstem Blick und Nase an Nase in passenden beigen Outfits zeigt, lautet der Kommentar nebst zwei roten Herzen angelehnt an Barry Whites Klassiker: "My first, my last, my everything" und "Happy anniversary meu amor".

Heidi Klum schwärmt von der "Lovestory" ihres Sohnes

Das romantische Bild stammt von Starfotograf Rankin (59). Er ist auch einer der Lieblingsfotografen seiner Mutter, Heidi Klum (52). Die Model-Mama kommentierte das Foto bereits mit "Beautiful Lovestory" und einem Herzchen-Augen-Emoji.

Erstmals zeigte sich Henry mit Kayla auf seinem Account im September vergangenen Jahres. In einer Fotoreihe findet sich auch eines von den beiden am Strand, auf dem sie den Arm um ihn gelegt hat. Beide waren damals allerdings nur von hinten zu sehen.

Auch beruflich läuft es bei Henry Samuel

Henry Samuel stammt aus der Ehe von Heidi Klum mit dem britischen Sänger Seal (62). Nicht nur privat läuft es für den jüngeren Bruder von Model Leni Klum (21) rund - beruflich tritt er in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern. Vor wenige Tagen gab die Modelagentur Next Management bekannt, dass er einen Vertrag unterschrieben hat. "Ich bin mit Mode und Entertainment aufgewachsen, aber selbst in diese Welt einzusteigen, ist eine völlig neue Erfahrung", erklärte Henry Samuel in einem Statement dazu. "Ich bin Next Management für diese Chance dankbar und freue mich darauf, zu lernen, zu wachsen und meine eigene Stimme in der Branche zu finden." Anfang des Jahres hatte er sein Laufstegdebüt in Paris gefeiert - Kayla war backstage dabei.

Und wohin zieht es Kayla Betulius beruflich? Sie macht auf ihrem Instagram-Account immerhin "ucla", also die University of California, in ihrer Biografie publik.