Heidi Klum: Ich mag es, sexy herumzulaufen - auch jetzt mit 52

Heidi Klum (52) lässt sich von niemandem vorschreiben, wie sie sich in ihrem Alter zu verhalten hat. "Für mich spielt es keine Rolle, dass ich älter bin. Ich habe kein Problem mit Altersdiskriminierung oder Bodyshaming", erklärt das Model in einem neuen "People"-Interview. Ihre klare Botschaft: "Ich mag es, sexy herumzulaufen - auch jetzt mit 52."

Diese Einstellung zeigt Klum an Plakatwänden, auf Zeitschriftencovern, in ihrer Show "Germany's next Topmodel" oder "The Runway Project" oder auch auf Instagram, wo sie sich in winzigen Bikinis, sexy Outfits oder Unterwäsche präsentiert. "Das größte Missverständnis über das Leben in den Fünfzigern ist, dass man nicht mehr gefragt ist. Das stimmt nicht", stellt sie klar. "Wir sind sehr wohl gefragt, das kann jeder sehen. Verstecken Sie sich nicht in ihren Fünfzigern."

Auch kosmetische Eingriffe sind für sie kein Tabu. "Ich bin total für Botox", erklärt sie offen und lässt sich von der aktuellen Welle von Prominenten inspirieren, die ihre Eingriffe öffentlich machen. "Wer über Schönheitsoperationen sprechen und sich austauschen möchte, kann mir gerne seine Nummer geben."

Offenheit als Lebensprinzip

Diese Selbstsicherheit erstreckt sich auch auf ihre Erziehung. Klum, die vier Kinder hat, ist stolz darauf, ihnen einen entspannten Umgang mit dem eigenen Körper vermittelt zu haben. "Ich war schon immer sehr offen mit meinem Körper. Wenn ich mich im Garten sonne, trage ich vielleicht kein Oberteil. Ich bin Europäerin", erklärt sie. Diese Natürlichkeit habe sich auf ihre Kinder übertragen: "Meine Kinder kennen mich nicht anders und sind wahrscheinlich deshalb auch lockerer mit ihrem Körper."

Für Aufsehen sorgte 2023 ihre gemeinsame Unterwäschekampagne mit Tochter Leni (20) für Intimissimi. Die Kritik daran kann Klum nicht verstehen: "Viele Leute sagen: 'Oh, ich weiß nicht so recht, ob Mutter und Tochter das zusammen machen sollten'. Aber für uns? Ich bin stolz auf meine Tochter. Sie hat kein Problem damit, dass ich so bin."

Die Liebe ihres Lebens

Ihre größte Stütze findet Klum in Ehemann Tom Kaulitz (35), den sie vor sieben Jahren durch einen Zufall auf einer Party kennenlernte. "Ich wollte eigentlich zu Hause bleiben", erinnert sie sich an den schicksalhaften Abend. "Aber dann habe ich mir selbst einen kleinen Tritt in den Hintern gegeben." Diese Entscheidung bezeichnet sie heute als "den entscheidenden Moment" ihres Lebens. Das Paar verlobte sich im Dezember 2018 und heiratete zwei Monate später.

Klum erzählt auch, dass der Anfang ihrer Beziehung auch nicht immer einfach war - demnach musste sie aufpassen, keine Altlasten aus früheren Beziehungen auf ihren neuen Freund zu übertragen. "Tom sagte: 'Tu mir das nicht an, denn ich bin nicht diese Person, ich bin nicht jene Person. Vergiss alles. Ich muss eine faire Chance bekommen.'"

Klum führt gemeinsame Wochenenden zu zweit, handgeschriebene Notizen und das Bedürfnis, füreinander da zu sein, als Gründe auf, dass ihre Ehe so gut funktioniert. Und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu, dass es zudem noch ein paar Dinge gebe, die sie nicht mit der Öffentlichkeit teilen könne.

Mittlerweile haben sich die beiden sogar gegenseitig den Namen des jeweils anderen auf den Körper tätowiert - wobei Klum lachend zugibt: "Seins sieht viel besser aus - also bin ich die bessere Tätowiererin."