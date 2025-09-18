Heidi Klum hat als Kind Jodeln gelernt

Obwohl sie seit Jahren in den USA lebt, ist Heidi Klum ihrer deutschen Heimat treu - und stolz auf ihren Namen. Dabei wurde sie als Kind wegen "Heidi" oft gehänselt.
Obwohl sie seit Jahrzehnten in den USA lebt, ist Heidi Klum ihrer Heimatkultur auch heute noch tief verbunden - und auch mit ihrem typisch deutschen Vornamen zufrieden. Das war allerdings nicht immer so: "Als ich klein war, bin ich deswegen oft gehänselt worden", sagt das Model im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Wo sind der Peter und Alm-Öhi? Wo sind deine Ziegen?" - Anspielungen auf die berühmte Kinderbuchfigur Heidi.