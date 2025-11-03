Heidi Klum freut sich schon auf 2026

Nach Halloween ist vor Halloween: Gerade erst gruselte Heidi Klum im aufwendigen Medusa-Kostüm, da kündigt sie bereits die nächste Sause an. Zudem gab es noch eine öffentliche Liebeserklärung an ihren versteinerten Gatten Tom.

Heidi Klum (52) hat in ihrem furchteinflößenden Medusa-Kostüm mit XXL-Schwanz, gespaltener Zunge, Horrorgebiss und beweglichen Schlangen auf dem Kopf wieder für reichlich Aufsehen an Halloween gesorgt. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie über das Wochenende viele Schnappschüsse von sich und ihren Gästen, mit denen sie im Hard-Rock-Hotel in New York City feierte. Ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36), der als versteinerter Krieger kam, widmete sie am Sonntagabend noch eine Liebeserklärung und verkündete dann in ihrer Story: "Das ist jetzt beendet. Bis zum nächsten Jahr."

Damit steht fest, dass die "Queen of Halloween" ihr beliebtes Event auch 2026 ausrichten wird. "Ich bin jetzt schon aufgeregt", bekundete das Model noch zu dem Foto, das sie im Bademantel neben ihrem Medusa-Kostüm zeigt. Klum stammt aus Bergisch-Gladbach und ist mit Karneval groß geworden. Besuchte sie früher viele Rosenmontagsumzüge, entdeckte sie in ihrer Wahlheimat USA das Gruselfest für sich.

Seit 2020 schmeißt sie Jahr für Jahr eine große Party und versucht, sich selbst immer wieder mit ihren ausgefallenen Verkleidungen zu übertrumpfen. "Ich freue mich das ganze Jahr über auf Halloween", bekundete sie gerade gegenüber "Vogue". "Jedes Jahr fühle ich mich inspirierter."

Lesen Sie auch: Was macht „der mit dem pinken Bart“ ein halbes Jahr nach GNTM? (von Theresa Schäfer)

Küsse mit ihrem versteinerten Tom

In dem Interview verriet sie auch noch einmal ihre Beweggründe für ihre diesjährige griechische Sagengestalt. "Ich wollte die klassischen Monster der Geschichte erforschen und eines auf moderne Weise neu interpretieren. Medusa war für mich eine echte Ikone - geheimnisvoll und auch grausam. Die Legende, dass sie Menschen in Stein verwandelt, fasziniert das Publikum seit Jahrhunderten."

Ehemann Tom Kaulitz hielt auch 2025 wieder für ein partnerschaftliches Kostüm her und erstarrte unter Klums Blicken zu Stein. Innige Küsse waren trotzdem möglich, wie die "GNTM"-Gastgeberin nun auf Instagram zeigte. Dazu bekundete sie ihrem Tom, dass sie ihn liebt.

"Ich liebe Herausforderungen"

An ihren Halloween-Kostümen feilt Heidi Klum monatelang. Gut möglich, dass sie bereits Ideen für das nächste Jahr schmiedet. Im April meldete sie sich bei Special-Effects Künstler Mike Marino, mit dem sie schon seit Jahren zusammenarbeitet und fragte ihn, ob er die Medusa umsetzen kann. Mehr als 15 Menschen sollen dann in den sechs Monaten geholfen haben, die Vision in die Tat umsetzen.

An Halloween selbst brauchte Klum zehn Stunden, um sich zu verwandeln - davon neun Stunden im Schminkstuhl. "Ich liebe es, dass sich alle Schlangen unabhängig voneinander bewegen - sie sehen so echt aus", schwärmte sie in "Vogue". "Ich habe auch eine speziell angefertigte gespaltene Schlangenzunge, die einfach das nächste Level ist. Ich liebe Herausforderungen, deshalb versuche ich immer, mich selbst zu übertreffen."