Heidi Klum freut sich schon auf 2026

Nach Halloween ist vor Halloween: Gerade erst gruselte Heidi Klum im aufwendigen Medusa-Kostüm, da kündigt sie bereits die nächste Sause an. Zudem gab es noch eine öffentliche Liebeserklärung an ihren versteinerten Gatten Tom.
Heidi Klum (52) hat in ihrem furchteinflößenden Medusa-Kostüm mit XXL-Schwanz, gespaltener Zunge, Horrorgebiss und beweglichen Schlangen auf dem Kopf wieder für reichlich Aufsehen an Halloween gesorgt. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie über das Wochenende viele Schnappschüsse von sich und ihren Gästen, mit denen sie im Hard-Rock-Hotel in New York City feierte. Ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36), der als versteinerter Krieger kam, widmete sie am Sonntagabend noch eine Liebeserklärung und verkündete dann in ihrer Story: "Das ist jetzt beendet. Bis zum nächsten Jahr."