Heidi Klum: Dank Diversität darf ich weiterhin arbeiten

Die deutsche Ausgabe des "Glamour"-Magazins ehrt Heidi Klum im Rahmen des "Women of the Year"-Awards als "Global Icon". Im Interview spricht das 52-jährige Topmodel darüber, wie mehr Diversität in der Modebranche auch ihre eigene Karriere antreibt.
Heidi Klum (52) erhält am 14. November in Berlin eine neue Auszeichnung. Die deutsche Ausgabe des "Glamour"-Magazins ehrt Unternehmerin, Moderatorin und Topmodel Klum im Rahmen des "Women of the Year"-Awards als "Global Icon". "Sie ist ein Symbol für Female Empowerment und Selbstbestimmung und zählt nach 30 Jahren noch immer zu den ganz großen Supermodels", erklärt das Magazin bei Instagram die Entscheidung.