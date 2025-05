Heidi Klum: Cannes ist der glamouröseste Teppich der Welt

1 Heidi Klum sorgt für Blitzlichtgewitter in Cannes. Foto: L'Oréal Paris

Heidi Klum sorgt in Cannes einmal mehr für einen Wow-Moment: Zur Eröffnung der 78. Festivalausgabe zieht sie in einer glamourösen Robe alle Blicke auf sich.











Heidi Klum (51) gehört längst zu den Stammgästen beim Filmfestival in Cannes. Zur Eröffnung der 78. Ausgabe legte die 51-Jährige erneut einen glanzvollen Auftritt hin. In einer spektakulären Robe von Elie Saab schritt sie über den roten Teppich an der Croisette. Das schulterfreie Kleid bestand aus mehreren Lagen fein geschnittener Stoffe, die an zarte Blütenblätter erinnerten und in eine elegante Schleppe übergingen. Besonders ins Auge fiel der seitliche Beinschlitz.