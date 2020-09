1 Bill Kaulitz (li.) mit seinem Bruder Tom und Heidi Klum auf dem roten Teppich. Foto: DFree/shutterstock.com

Heidi Klum hat ihrem Ehemann Tom Kaulitz und Zwillingsbruder Bill eine Geburtstagsparty organisiert. Ihr Schwager hat sich jetzt für die besondere Sause bedankt.

Heidi Klum (47) ließ es sich nicht nehmen und hat für Ehemann Tom Kaulitz und Bruder Bill eine Geburtstagsparty zum 31. Geburtstag am 1. September organisiert. Auf Instagram hielt das Model die Sause in ihrem Garten fest. Klum hatte an alles gedacht: Im Pool schwammen unzählige Lichtbälle, unter einem Pavillon war eine lange Tafel für die Gäste aufgebaut, es gab drei Geburtstagskuchen und ein Magier trat auf. Bill Kaulitz hat sich nun für die besondere Party bei seiner Schwägerin bedankt.

"Der Geburtstag hätte nicht perfekter sein können. Danke Heidi", schrieb er in einem Instagram-Post und fügte einige Herzchen-Emojis hinzu. Dazu veröffentlichte der Tokio-Hotel-Frontmann zwei Bilder. Auf dem ersten Schnappschuss sind Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz selbst zu sehen, alle drei tragen eine Kappe mit der Aufschrift "Kaulitz". Ein zweites Foto zeigt die beiden Geburtstagskinder, wie sie Arm in Arm zufrieden in die Kamera lächeln.