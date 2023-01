1 Bald startet die neue Staffel GNTM mit Heidi Klum. Foto: dpa/Jordan Strauss

Nach dem Dschungelcamp ist vor Germany’s next Topmodel. Den ersten Teaser hat Model-Mama Heidi Klum bereits veröffentlicht.















Das neue Jahr hat begonnen und damit auch der Countdown bis zum Start der neuen Staffel von Germany’s next Topmodel 2023 auf ProSieben. Die ersten Bilder vom neuen Look der Sendung gibt es bereits – und Heidi Klum selbst hat schon das erste Bild im luftig leichten Regenbogen-Kleid bei Instagram gepostet.

Los geht’s demnach am Donnerstag, den 16. Februar, und dann immer Donnerstags um 20.15 Uhr.

In diesem Jahr gibt es zudem eine Neuerung: Die 18. Staffel beginnt für die 30 Kandidatinnen nicht in Deutschland mit der Verkündung des Überraschungsziels am Ende der ersten Folge, sondern direkt in Los Angeles.

Welche Kandidatinnen bei der 18. Staffel dabei sein werden, ist indes noch nicht bekannt.