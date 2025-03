Heidi Klum begeistert von Heul-Shooting: Tränen auf Knopfdruck bei GNTM: Wünschte, mein Mann könnte das

Ein Weltstar des Films als Gastjurorin: Catherine Deneuve (81) begutachtet die Laufkünste von Heidis (51) Models bei der aktuellen Ausgabe von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben oder bei joyn). Beim Shoot-Out sollen die Männer Gefühle und Tränen zeigen. Und Heidi verrät, warum ihr Mann bei "GNTM" keine Chance hätte. Für drei Models geht die "GNTM"-Reise nach dem finalen Walk zu Ende.

Erste Schmink-Erfahrung für die Models

Nach dem Einzug ins geräumige Model-Haus bittet Heidi Klum ihre 25 Männer-Models zum ersten Shooting. Wie bei den Kolleginnen geht es für die Männer in den Zweier-Duellen um die Teilnahme an Shooting und Video-Dreh für die Marketing-Kampagne der Staffel. Die Duell-Sieger sind deutschlandweit auf "GNTM"-Plakaten und im Sendungs-Opener zu sehen. Und wie die weiblichen Models, bittet Heidi auch ihre Boys, sich selbst Smokey Eyes, also dunkle Augenumrandungen, zu schminken. Eine echte Herausforderung für die meisten Models, hält sich ihre Schmink-Erfahrung doch in Grenzen. Drag-Queen Felix S. (30) und Ethan (19) sind mit Kajalstift, Wimperntusche und Lidschatten behilflich. Ryan muss sich erst an die Aufgabe gewöhnen: "Stell dir mal vor, meine Freundin schminkt sich. Und ich stelle mich dazu und schminke mich dann auch. Das wäre ja total komisch." Willkommen bei "GNTM"!

"Ich wünschte, mein Mann könnte das auch"

Am Set warten Heidi Klum, Star-Fotograf Lado Alexi und eine Kiste Zwiebeln auf die Männer. Denn im ersten Teil des Shootings sollen auf Knopfdruck dicke Tränen über die Model-Wangen kullern. Heidi Klum erklärt: "Ich finde es positiv, wenn ein Mann seine Gefühle zeigen und zu sich stehen kann. Und als Model ist es besonders wichtig, verschiedene Emotionen abrufen zu können. Dazu gehören auch Tränen. Ich wünschte, mein Mann könnte das auch, aber zum Glück muss er ja nicht modeln." Während Ethan es "therapeutisch" findet zu weinen, schätzt sich Faruk (21) eher als männlich und "stark" ein: "Aber für die Kampagne mache ich alles." Dabei stimmen sich die Models auf unterschiedlichste Weise auf das Heul-Shooting ein. Während Felix L. (21) an "Gran Torino" mit Clint Eastwood (94) denkt, stellt sich Ray (30) gedanklich einen tödlichen Autounfall seiner Schwester vor - eine Methode, die er von ihr gelernt hat.

Cooler Skater-Boy bei Video-Dreh aussortiert

Das Tränen-Shoot-Out bringt emotionale Duelle mit sich. So setzt sich Keanu (24) gegen seinen guten Freund John (25) durch. Im Zweikampf der Lockenköpfe siegt Lian (21) über Kevin (24), was diesen in tiefe Frustration stürzt. Auch Ethan, Tim (19), Eliob (29), Faruk, Jannik, Ray, Samuel (23), Nawin (27), Moritz (18) und Mattes (38) gewinnen ihre Duelle und schaffen es ins Kampagnen-Shooting mit Heidi. Im Party-Outfit sollen die Models zur Staffel-Melodie "Vogue" von Madonna um Heidi herumtanzen und posen. Skate-Boy Moritz aus München, sonst eher lässig unterwegs, wirkt beim Video-Dreh wie eingeschlafen. Seine Tanzfähigkeiten schätzt er selbst "nicht 10 von 10" ein. Video-Regisseur Rankin (58) sieht das ähnlich und lässt Moritz kurzerhand vom Set entfernen: "Take him out!" Während sich Moritz ob seines Ausschlusses cool gibt, kommentiert Lian: "Wenn du beim Shooting rausgezogen wirst, bist du nicht happy. Da kannst du mir sagen, was du wilst."

Weltstar Catherine Deneuve als Jurorin in Pariser Szenerie

Auf den entscheidenden Fashion-Walk stimmt das britische Supermodel David Gandy (45) die Gruppe ein. Sein Rat angesichts des halsbrecherischen, mit Kopfsteinpflaster und Pfützen übersäten Runways: "Schaut nicht auf den Boden und nutzt die Hindernisse, die sich euch in den Weg stellen." In einer Art Pariser Straßenszenerie sitzend bewerten nicht nur er und Heidi die Model-Läufe. Auch die leibhaftige Grande Dame des französischen Kinos, Weltstar Catherine Deneuve, begutachtet die Walks. Den pinkhaarigen Felix F. (27) findet sie "edel und sehr elegant", Moritz "sehr schick." Jannik erhält im Anschluss ein Sonderlob von Heidi: Der geübte Tänzer war "besonders gut." Auch Eliob, der den Walk eröffnet "liebt den Laufsteg", hüpft gekonnt über die Pfützen und zeigt seine ganze Selbstsicherheit.

Drei Models scheiden aus

Eher negativ überrascht zeigt sich das Juroren-Dreigestirn von Konstantin (23): Er kürzt seinen Walk auf eigene Faust ab und erspart sich einige Meter auf holprigem Geläuf - für Deneuve ein Zeichen für Unsicherheit. Konstantin scheidet aus. Banker Pierre (22) aus Wien fürchtet, nur in einen Mantel und ein Lack-Höschen gehüllt, um sein seriöses Image bei seinen Kunden. Mit dem Outfit kann er sich "überhaupt nicht identifizieren." Die Rückkehr hinter den Bankschalter bleibt ihm aber erspart. Auch Moritz schafft es trotz seines Patzers beim Video-Dreh in die nächste Runde. In der letzten Gruppe fällt die Entscheidung über Weiterkommen oder Ausscheiden zwischen Enis (23), Faruk und J.J. (34). David Gandy liest dem zu selbstgefälligen Enis die Leviten: "Du hast auf dem Laufsteg gemacht, was du wolltest, und dich nicht Tempo und Umgebung angepasst." Enis scheidet genauso aus wie J.J., der sich über eine Modelmappe gefreut hätte. Mit 22 Models geht es weiter in die nächste Runde.