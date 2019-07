1 Ein zerrissenes Kleid ist kein Drama für Heidi Klum Foto: Tinseltown / Shutterstock.com

Heidi Klum sorgt mit einem freizügigen Video für Aufmerksamkeit: In dem kurzen Clip zeigt sie ihren Instagram-Followern eine Fashion-Panne und hält dafür ihre Kehrseite in die Kamera.

Entertainerin Heidi Klum (46) hält mit einem Instagram-Video eine kleine Panne fest: Das Model zeigt sich darin in einem grün-weiß-gestreiften Pullover und einem Blümchen-Kleid. Doch ein Kleidungsstück sieht nicht mehr so aus, wie es einmal war: Der Rock des Kleides ist an einer entscheidenden Stelle gerissen. Die aufgeplatzte Naht bietet freie Sicht auf den Po des Models.

Streamen Sie hier die Fashion-Show "Project Runway" mit Heidi klum

Paris Hilton findet's gut

Unter dem Kleid trägt Klum einen hellbraunen Slip. Statt sich verschämt etwas überzuwerfen, tanzt Klum den Fashion-Fail einfach weg und wackelt vor der Kamera mit den Hüften. Dazu schreibt die vierfache Mutter kurz und knapp: "Woopsy."

Von Paris Hilton (38) gibt es für die Tanzeinlage ein Emoji mit Herzchenaugen und ein Flammen-Symbol. Comedian Martina Hill (45) fügt einen Pfirsich-Emoji zur Kommentarspalte hinzu. Zu weiteren Komplimenten wie "knackiger Hintern" und etlichen Herzchen-Emojis gesellen sich aber auch kritische Kommentare. Einige User finden das Video "peinlich und billig" oder "kindisch".