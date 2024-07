1 In Heidenheim haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Unbekannter sprengte am Dienstag einen Zigarettenautomaten in Heidenheim.











Am Dienstag haben Unbekannte in Heidenheim an der Ecke Forststraße / Siechenbergstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt.